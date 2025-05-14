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        Kırklareli'nde temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

        Kırklareli'nde bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 15:21 Güncelleme: 14.05.2025 - 15:31
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        Kırklareli'nde temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı
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        Kırklareli'nde bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

        Bilal Yapıcı Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören 15 öğrenci için okulun bahçesinde asker eğlencesi düzenlendi.

        Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile veliler katıldı.

        Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından engelli öğrencilere asker kınası yakıldı.

        Öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

        Etkinlik, engelli öğrencilerinin gösterisiyle sona erdi.

        Engelli 15 öğrenci yarın 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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