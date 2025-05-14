Kırklareli'nde temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

Engelli 15 öğrenci yarın 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yapacak.

Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile veliler katıldı.

Kırklareli'nde bir günlük temsili askerlik yapacak engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı.

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