Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde nisanda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, nisanda düzensiz göçle mücadele kapsamında, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 20 zanlının tutuklandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:55 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde nisanda insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, nisanda düzensiz göçle mücadele kapsamında, insan kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 20 zanlının tutuklandığını belirtti.

        Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği Asayiş Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, güvenlik güçlerinin etkili tedbirlerle suçları önlemek, yasa dışı faaliyetlerde bulunanlara manevra imkanı sağlamamak ve suçluları yakalayarak adli mercilere teslim etmek için büyük kararlılıkla çalıştığını söyledi.

        Güvenlik güçlerinin, terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçıları, siber suçlar ve asayiş suçlarıyla mücadele ve trafik olaylarını önleme konusunda büyük gayret gösterdiğini dile getiren Turan, şöyle devam etti:

        "Geçen ay PKK/KCK'ya yönelik ilimizde 2 operasyon yapılmış olup 2 kişi gözaltına alınmıştır. FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik 6 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonda 7 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi de tutuklanmıştır. Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, kasten öldürme, cinsel suçlar, terör, narkotik, siber suçlar gibi olaylarda emniyet ve jandarmamız tarafından 82 kişi yakalanmış ve ifade için aranan 140 şahıs hakkında işlem yapılmıştır. Organize suçlar kapsamında ilimizde 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 organize suç çetesi çökertilmiştir."

        Turan, uyuşturucu ticareti yapma ve uyuşturucu sağlama suçu kapsamında 12 operasyon düzenlendiğini, gözaltına alınan 36 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını ifade etti.

        Düzensiz göçe yönelik de yoğun mücadele verildiğini belirten Turan, "Düzensiz göçle mücadele kapsamında 17 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 20 şahıs tutuklanmış ve 22 araca el konulmuştur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        "Midem bulandı"
        "Midem bulandı"
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde uyuşturucu tacirleri kod harflerle anlaşmış
        Kırklareli'nde uyuşturucu tacirleri kod harflerle anlaşmış
        Kırklareli'nde "Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması" düzenlendi
        Kırklareli'nde "Çiftçi Aileler Yarışıyor Bilgi Yarışması" düzenlendi
        Edirne Trakya'nın en genç nüfusuna sahip
        Edirne Trakya'nın en genç nüfusuna sahip
        Süt işletmesi güneşten elde ettiği enerjiyle giderlerini azaltıyor
        Süt işletmesi güneşten elde ettiği enerjiyle giderlerini azaltıyor
        Kırklareli kırsalındaki öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında...
        Kırklareli kırsalındaki öğrenciler jandarmanın mobil trafik eğitim aracında...
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 45 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 25'i hükümlü 45 kişi yakalandı