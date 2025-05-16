Kırklareli'nde motosikletin yaşlı adama çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Polis, sürücünün ters yöne girdiğini belirledi.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde plakasız ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Tahir D.'ye çarptı.

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