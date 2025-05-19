Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan çoban jandarma ekiplerince bulundu
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Kırklareli'nde ormanlık alanda kaybolan çoban, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu.
Demirköy ilçesinde hayvanları otlatmak için ormanlık alana salan N.Ş'den (59) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekiplerinin 20 saatlik çalışması sonucu N.Ş. ormanlık alanda bulundu.
N.Ş. sağlık kontrolü için Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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