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        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 20.05.2025 - 09:27
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        Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde köy ziyaretlerinde bulundu.

        Vali Turan, Babaeski ilçesinin Pancar köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

        Ardından köyü gezen Turan, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan'dan bilgi aldı.

        Turan, Lüleburgaz ilçesinin Karaağaç köyünde de bir kahvehanede vatandaşların taleplerini dinledi.

        Ziyarette Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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