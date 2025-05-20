Kırklareli Valisi Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Ziyarette Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun da yer aldı.

Turan, Lüleburgaz ilçesinin Karaağaç köyünde de bir kahvehanede vatandaşların taleplerini dinledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Vali Turan, Babaeski ilçesinin Pancar köyünde bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi.

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