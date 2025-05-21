Kırklareli'nde Tarıma Dayalı Süt İhtisas OSB yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Kentteki hayvancılık ve süt üretiminin artması için çalıştıklarını ifade eden Turan, OSB ile kentteki hayvancılık faaliyetlerinin bir adım ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.