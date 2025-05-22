Çalışmaları hakkında bilgi veren Ilık ise kentte istihdamın artırılması ve ekonominin canlanması için gece, gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret etti.

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