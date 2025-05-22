Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı.
Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven başkanlığında Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Toplantıda, Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, çalışmalar hakkında bilgi verdi.
- KTSO Başkanı Ilık ziyaretlerini sürdürüyor
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (KTSO) Soner Ilık, Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan'ı ziyaret etti.
Şaylan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Ilık ise kentte istihdamın artırılması ve ekonominin canlanması için gece, gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Ilık ve Şaylan görüş alışverişinde bulundu.
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