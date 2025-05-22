Kırklareli'nde bir haftada 133 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli'nde bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, çalışmalar kapsamında 9-15 Mayıs tarihleri arasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 133 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaylarda kullanılan 3 araca da el konuldu.
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