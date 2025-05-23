Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu karaca yavrusu koruma altına alındı

Karacayı bulunduğu yerden alarak İl Jandarma Komutanlığına getiren personel, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda devriye görevi sırasında yol kenarında karaca yavrusu olduğunu fark etti.

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