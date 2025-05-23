Kırklareli'nde jandarmanın bulduğu karaca yavrusu koruma altına alındı
Kırklareli'nde ormanlık alanda jandarma tarafından bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.
Kırklareli'nde ormanlık alanda jandarma tarafından bulunan karaca yavrusu koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde ormanlık alanda devriye görevi sırasında yol kenarında karaca yavrusu olduğunu fark etti.
Karacayı bulunduğu yerden alarak İl Jandarma Komutanlığına getiren personel, daha sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Koruma altına alınan karacanın ilerleyen günlerde doğaya salınacağı öğrenildi.
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