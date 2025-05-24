Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 24 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 24 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde kaçak kazıda çıkarılan objelerin satılacağı bilgisine ulaştı.
Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin Kırklareli ve Tekirdağ'daki evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 24 tarihi obje ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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