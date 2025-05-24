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        Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 24 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 24.05.2025 - 10:10
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kırklareli ve Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 24 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesinde kaçak kazıda çıkarılan objelerin satılacağı bilgisine ulaştı.

        Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüphelilerin Kırklareli ve Tekirdağ'daki evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 24 tarihi obje ile kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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