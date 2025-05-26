Cerit, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için gayret göstereceklerini kaydetti.

Ek hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Cerit, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini söyledi.

Yaşlıların tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini ifade eden Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Vali Turan, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen programda yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu söyledi.

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