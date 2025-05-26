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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:17 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:17
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

        Vali Turan, Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen programda yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu söyledi.

        Yaşlıların tecrübelerinden faydalanılması gerektiğini ifade eden Turan, yaşlılara gereken saygı ve sevginin de gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

        Programda Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de yer aldı.

        - Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yatak kapasitesi artacak

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 250 yataklı ek hizmet binasının inşaatı çalışmaları başladı.

        İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile hastane başhekimi Zeliha Türkyılmaz inşaat sahasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Ek hizmet binasının hayırlı olması dileğinde bulunan Cerit, sağlık alanında yatırımların devam ettiğini söyledi.

        Cerit, inşaat çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması için gayret göstereceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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