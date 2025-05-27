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        Kırklareli Valisi Turan, okulda incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 08:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 08:54
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        Kırklareli Valisi Turan, okulda incelemede bulundu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.

        Okul binasını gezen Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile okul yetkililerinden bilgi aldı.

        Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.

        Öğrencilerle sohbet eden Turan, eğitime yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti.

        Eğitim alanında yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, öğrencilerin en güzel ve modern binalarda eğitim almaları için çalıştıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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