Kırklareli Valisi Turan, okulda incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.
Okul binasını gezen Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile okul yetkililerinden bilgi aldı.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.
Öğrencilerle sohbet eden Turan, eğitime yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti.
Eğitim alanında yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Turan, öğrencilerin en güzel ve modern binalarda eğitim almaları için çalıştıklarını kaydetti.
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