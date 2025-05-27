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        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden İlhan Şeşen'in şarkıları dinletildi

        Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden sanatçının sevilen şarkıları çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:08
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        Kırklareli'nde belediye hoparlörlerinden İlhan Şeşen'in şarkıları dinletildi
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        Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden sanatçının sevilen şarkıları çalındı.

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla belediyenin anons sisteminden Şeşen'in "Ellerimde Çiçekler", "Gurbet Türküsü", "Sen Benim Şarkılarımsın", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar" ve "Gördüğüme Sevindim" gibi eserleri dinletildi.

        Şarkıları duyan bazı esnaf iş yerlerinin kapısına çıkarak müziğe kulak verirken, kimi vatandaşlar ise yürürken durup dinledi.

        Kentte yaşayan Nurhan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlhan Şeşen'in çok değerli bir sanatçı olduğunu ve ölüm haberine çok üzüldüğünü belirterek, "Çok hüzünlendim. Son günlerde böyle değerlerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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