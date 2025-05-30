Kırklareli Valisi Turan'a ziyaretler

Ardından Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün, Geri Gönderme Merkezleri Kapasite Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özübek ile İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş ile bir araya gelen Turan, düzensiz göçmen konusunda kentte ciddi çalışmalar yapıldığını belirtti.

Vali Turan, makamında vergi başmüfettişleri Mehmet Nalbant, Sezgin Altuntaş ile İsmail Çak'ı makamında kabul etti.

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