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        Kırklareli'nde bir kadın, düğündeki kavgada tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:55 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:55
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        Kırklareli'nde bir kadın, düğündeki kavgada tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı.

        Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra düğünde yaşanan kavgada kullanılan tüfekten çıkan saçmalar, kadının sol gözüne isabet etti.

        Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        - "Bir gözüm görmüyor, ameliyat olacağım"

        Sepetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin penceresinden izlediği düğünde kavga çıktığını, camı kapatırken silah sesi duyduğunu ve bu sırada gözünden yaralandığını söyledi.

        Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını anlatan Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için göz açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." diye konuştu.

        Artık çalışamayacağı için çok üzüldüğünü belirten Sepetçi, "Hayatım bitti bundan sonra." ifadesini kullandı.

        Yaralı kadının annesi Sibel Yörükçü ise olay anında balkonda olduğunu dile getirdi.

        Talihsiz bir olay yaşadıklarını vurgulayan Yörükçü, "Kızımın öleceğini düşündüm. Komşularımız sağ olsun yetişti." dedi.

        Yörükçü, şüphelilerin ceza almasını istediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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