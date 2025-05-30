Kırklareli'nde bir kadın, düğündeki kavgada tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kadın, evinin penceresinden izlediği düğünde yaşanan kavga sırasında tüfekten çıkan saçmalarla gözünden yaralandı.

Bir çocuk annesi Nazar Sepetçi (22), Barış Mahallesi Gizem Sokak'ta düzenlenen düğünü izlemek için evinin penceresine çıktı. Bir süre sonra düğünde yaşanan kavgada kullanılan tüfekten çıkan saçmalar, kadının sol gözüne isabet etti.

Ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan Sepetçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

- "Bir gözüm görmüyor, ameliyat olacağım"

Sepetçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, evinin penceresinden izlediği düğünde kavga çıktığını, camı kapatırken silah sesi duyduğunu ve bu sırada gözünden yaralandığını söyledi.

Yere düştüğünü ve sonrasını hatırlamadığını anlatan Sepetçi, "Hastanede bir gözümün görmediğini söylediler. Şu an ameliyat olacağım ama optik sinir zarar gördüğü için göz açılacak diye bir şey yok. Şu an bir gözüm yok yani." diye konuştu.