Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş tarafından katılımcılara eğitim verildi.

Personelin etik farkındalığını güçlendirdiklerini ifade eden Bulut, bu tür eğitimlere önem verdiklerini kaydetti.

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