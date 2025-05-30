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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediyesi personeline Kamu Yönetiminde Etik Davranış eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 13:18 Güncelleme: 30.05.2025 - 13:18
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Belediyesi personeline Kamu Yönetiminde Etik Davranış eğitimi verildi.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Kültür Merkezinde düzenlenen programda kamu hizmetinde güvenin temelinin, etik değerlerin rehberliğinde çalışmaktan geçtiğini söyledi.

        Personelin etik farkındalığını güçlendirdiklerini ifade eden Bulut, bu tür eğitimlere önem verdiklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Halil Memiş tarafından katılımcılara eğitim verildi.

        - Demirköy'de yıl sonu sergisi açıldı

        Demirköy Halk Eğitim Merkezinde yıl sonu sergisi açıldı.

        Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında düzenlenen sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Belediye Başkanı Recep Gün, yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerine teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından sergi gezildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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