Kırklareli'nde SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.
Vali Uğur Turan başkanlığında SYDV'da gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.
Ardından SYDV Müdürü Şenay Yener Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Turan, vakfın çalışmalarını önemsediklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması için gayret gösterdiklerini anlattı.
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