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        Kırklareli'nde SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı

        Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:05 Güncelleme: 31.05.2025 - 10:05
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        Kırklareli'nde SYDV Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı
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        Kırklareli'nde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı yapıldı.

        Vali Uğur Turan başkanlığında SYDV'da gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

        Ardından SYDV Müdürü Şenay Yener Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Turan, vakfın çalışmalarını önemsediklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaşması için gayret gösterdiklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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