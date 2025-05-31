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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde gebe okulunda mayıs ayı eğitimleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:37 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:37
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde gebe okulunda mayıs ayı eğitimleri tamamlandı.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen eğitimde anne adayları gebelik, doğum süreci, normal doğum, sezaryen ve bebek bakımı konularında bilgi aldı.

        Eğitim sonunda anne adaylarına sertifika verildi.

        - "Su Verimliliği" eğitimleri devam ediyor

        Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce okullarda "Su Verimliliği" eğitimleri sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Atatürk Ortaokulunda düzenlenen eğitimde, Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını söyledi.

        Bu nedenle suyun doğru ve bilinçli kullanılması gerektiğini ifade eden Karaca, bir damla suyun bile önemli olduğunu vurguladı.

        Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince öğrenciler eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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