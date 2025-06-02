Kırklareli Valisi Turan, yağmur ve şükür duasına katıldı

Programa, Vali Turan'ın eşi Nihal Turan ile Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören de katıldı.

Turan, bu tür programların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Suyun bir bereket olduğunu ifade eden Turan, su ve su kaynaklarının dikkatli kullanılması gerektiğini belirtti.

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