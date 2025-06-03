Kırklareli Belediye Meclisi'nde kredi yetkisine kısmi onay

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, belediye meclisinde İller Bankasından kredi kullanımı için alınan kısmi yetki kararına tepki gösterdi.

Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni şantiye binası, itfaiye binası, hizmet binası tadilatı ve mezarlık alanı düzenleme çalışmaları için İller Bankasından 400 milyon lira kredi kullanılması plan ve bütçe komisyonu raporu kapsamında gündeme alındı.

Görüşmelerin ardından sadece mezarlık alanı düzenlemesine yönelik kredi kullanımı kabul edilirken, diğer projeler için kredi kullanılması oy çokluğuyla reddedildi.

Kararın ardından konuşan Bulut, kentin kronik sorunlarının çözümü için acil adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Kırklareli’nin altyapıdan otogara, hizmet alanlarından şantiye düzenlemelerine kadar birçok konuda çağın gerisinde kaldığını belirten Bulut, “Kırklareli'nin kaybedecek tek bir dakikası yok. Bu projelerle kenti çağın gereklerine uygun hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Bulut, kararla birlikte projeler için talep edilen 400 milyon liralık kredinin 350 milyon liralık bölümünün reddedildiğini belirtti.

Kent için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Bulut, "Ben bu kente borçluyum, sevdalıyım. A planım buydu, B ve C planlarım da hazır. Eli kolu bağlı oturmayacağım." ifadelerini kullandı.

Personel sayısında yaşanan düşüşe de değinen Bulut, göreve geldiklerinde belediyede 977 personelin görev yaptığını, bu sayının şu anda çeşitli nedenlerle 900'e düştüğünü bildirdi.

Belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çözüm önerileri sunduğunu kaydeden Bulut, şunları söyledi:

"400 milyonluk kredi desteğiyle hem şehrimizin sorunlarını çözebilir hem de ekonomik olarak rahat bir döneme geçebilirdik. Bu kabul görmüyorsa 200 personelin çıkarılması halinde yaklaşık 1,5 yıllık maliyet yine 400 milyon lira. Ama bunu söylemek bile canımızı acıtıyor. Önceliğimiz her zaman personelimizin hakkını korumak."

Toplantıda diğer gündem maddeleri de görüşülerek karara bağlandı.