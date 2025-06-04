Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'a ziyaretler sürüyor

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 04.06.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'a ziyaretler sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

        Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite hakkında Şahin ile Ilık'a bilgi verdi.

        Üniversitenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Ak, üniversitenin toplumla iç içe olmasını istediklerini kaydetti.

        Şahin de Rektör Ak'a çalışmalarında başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        3 yıl önce kızını kaybetmişti... Anne vahşeti!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 26 operasyon düz...
        Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadele kapsamında 26 operasyon düz...
        Kırklareli Valisi Turan, halk pazarında incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, halk pazarında incelemede bulundu
        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası ödül töreni yapıldı
        Kırklareli'nde 2025 Kurumlar Ligi Futbol Turnuvası ödül töreni yapıldı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Meclisi'nde kredi yetkisine kısmi onay
        Kırklareli Belediye Meclisi'nde kredi yetkisine kısmi onay
        Kırklareli'nde başıboş atlar toplandı
        Kırklareli'nde başıboş atlar toplandı