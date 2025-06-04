Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ak'a ziyaretler sürüyor

Üniversitenin gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Ak, üniversitenin toplumla iç içe olmasını istediklerini kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı makamında kabul etti.

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