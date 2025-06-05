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        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çevre Günü mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 10:56 Güncelleme: 05.06.2025 - 10:56
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        Kırklareli Valisi Turan'dan Dünya Çevre Günü mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, mesajında doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, dünyanın düşüncesizce kirletilmesinin yaşamın sürekliliğini ve kalitesini olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

        Temiz bir dünyada yaşayabilmek ve gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakabilmek, devletlerin olduğu kadar bireylerin de temel ilkesi olması gerektiğini ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "Bunun için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Temiz bir çevrede yaşamak için öncelikle çevremizi kirletmekten kaçınmalı ve temiz tutmalıyız. Unutmayalım ki, çevre konusunda atacağımız adımlar, çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır. Çevre konusunda yapılan çalışmalarla ilgili çaba gösteren kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, medyamızın duyarlılığını ve başarılı çalışmalarını yakından takip etmekteyim. Çalışmalarından ve çevre duyarlılığından dolayı hepsine teşekkür ediyorum."

        Turan, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayeleri ve öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi çalışmalarının dünyada örnek alındığını kaydetti.

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