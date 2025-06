Kırklareli'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

Kırklareli'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

Bayramlarda kırgınlıkların ve küskünlüklerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Turan, bayram günlerinin umudun, birliğin ve dayanışmanın yoğun olduğu önemli günler olduğunu vurguladı.

Bayramlarda tek ses ve yürek olunması gerektiğini ifade eden Turan, "Besmeleyle kestiğimiz her kurban, sıkılan her el, uzatılan her ikram, hasret akşamlarından sonra şafakla doğan her vuslat birliğimizin harcı, dirliğimizin haysiyetidir. Kurban Allah'a manen yaklaşmanın, ruhen yakınlaşmanın bir fırsatıdır. Birbirimize daha yakın durmanın dayanışma ve yardımlaşmanın simgesidir." diye konuştu.

Kesilen kurbanların hayır getirmesi dileğinde bulunan Turan, bu önemli günlerde milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.