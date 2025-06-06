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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:56
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        GÜNCELLEME - Kırklareli'nde zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        B.B. yönetimindeki 39 BB 801 plakalı otomobil, S.E. idaresindeki 06 EAD 290 plakalı SUV tipi araç ve M.K. yönetimindeki 39 DH 500 plakalı otomobil, Erikler köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araç sürücüleri ve otomobildeki yolcu M.K. yaralandı.

        Otomobilde sıkışan sürücü M.K, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Yaralılardan sürücü M.K, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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