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        Kırklareli Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

        Kırklareli Üniversitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:14 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:14
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        Kırklareli Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Kırklareli Üniversitesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, rektörlük binasında düzenlenen programda, bayramların kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün paylaşıldığı manevi köprüler olduğunu söyledi.

        Üniversite olarak birlik ve beraberlik kültürünü güçlendirmeye büyük önem verdiklerini belirten Ak, bu buluşmanın yalnızca geleneksel bir ritüel değil, aynı zamanda ortak bir üniversite kültürü inşa etmeye yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

        Akademik personel, üniversite öğrencileri ve tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Ak, "Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu bayramlaşma buluşmasının bir başlangıç olduğunu vurgulamak isterim. Bu tarz buluşmaların birbirimizi tanımaya, dinlemeye ve birlikte üretmeye hizmet eden değerli fırsatlar sunduğuna inanıyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından Ak, akademik personelle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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