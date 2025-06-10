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        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:39
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        Kırklareli'nde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Dere Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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