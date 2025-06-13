Kırklareli'nde kazada hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi
Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden İpek Hançer (21) toprağa verildi.
Kırklareli'nde otomobilin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden İpek Hançer (21) toprağa verildi.
Genç kızın cenazesi yakınları tarafından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Hızırbey Camisine getirildi.
İpek Hançer'in yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Kılınan namazın ardından cenaze kent mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Kırklareli Vali Yardımcısı Tanju Çanakcıoğlu da katıldı.
Baran C. (20) idaresindeki 39 BC 352 plakalı otomobilin dün Rauf Denktaş Bulvarı'nda kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu otomobilde bulunan İpek Hançer (21) hayatını kaybetmişti.
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