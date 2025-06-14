Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde "Sınav Dediğin Nedir ki?" söyleşisi düzenlendi

        KırklareliBelediye Başkanı Derya Bulut, "Sınav Dediğin Nedir ki?" söyleşisinde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 14.06.2025 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde "Sınav Dediğin Nedir ki?" söyleşisi düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KırklareliBelediye Başkanı Derya Bulut, "Sınav Dediğin Nedir ki?" söyleşisinde gençlerle bir araya geldi.

        Sebahattin Ali Sokağı'nda düzenlenen programda konuşan Bulut, sınav döneminde öğrencilerin stresten uzak durması gerektiğini belirtti.

        Gençlere deneyimlerini aktaran Bulut, başarıya ulaşmak için bilgi ve birikimle donanmanın önemine dikkati çekti. Kitap okumanın kişisel gelişimdeki yerine değinen Bulut, gençlere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

        Söyleşiye, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, tarihçi-yazar Koray Şerbetçi ve psikolojik danışman Ayfer Dutoğlu Dündar da konuşmacı olarak katıldı. Katılımcılar, sınav kaygısıyla baş etme yöntemleri, tarih bilincinin önemi ve gençliğin yönünü belirlemede rehberlik hizmetlerinin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        Hamaney'in evine koruma kalkanı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İsrailliler, sığınaklara sığındı
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Kız arkadaşıyla tartıştı! Babası ve ağabeyini pompalı ile vurdu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Fernando Muslera'nın yeni adresi belli oldu!
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        11 gün oldu... Kaygılı bekleyiş!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        G.Saray'da rota Petrovic!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Olayla ilgisi yokken kalbinden vuruldu!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Bu icatlar insanlık tarihinin kaderini değiştirdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Fedakar baba "Meleğim" diye sevdiği engelli kızına gözü gibi bakıyor
        Fedakar baba "Meleğim" diye sevdiği engelli kızına gözü gibi bakıyor
        Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Babalar Günü mesajı
        Kırklareli Valisi Turan'dan Babalar Günü mesajı
        Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla me...
        Kırklareli'nde Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla me...
        Kırklareli Valisi Turan, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı
        Kırklareli Valisi Turan, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı