Trakya'da okullarda karne heyecanı yaşandı

Trakya'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

Edirne'de Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Şükrüpaşa İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sohbet ettiği öğrencilere karnelerini veren Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller diledi.

Yılmaz, gazetecilere, Edirne'de 280 okulda 5 bin 300 öğretmen ile 55 bin 188 öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Öğretim yılının sorunsuz tamamlandığını belirten Yılmaz, "Bizim açımızdan yılın verimli geçtiğini düşünüyoruz. İnşallah çocuklarımızın ve velilerimizin de umduğu gibi sonuçlanmıştır. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Yunus Sezer'e de destekleri için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Güzel Sanatlar Lisesi'nde tören düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Vali Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun öğrencilere karnelerini verdi.