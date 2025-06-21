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        Kırklareli'nde şehir içinde park halinde bırakılan 7 tırın sürücüsüne ceza uygulandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira olmak üzere toplam 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 16:15 Güncelleme: 21.06.2025 - 16:24
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        Kırklareli'nde şehir içinde park halinde bırakılan 7 tırın sürücüsüne ceza uygulandı
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira olmak üzere toplam 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.

        Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park halinde bırakılan tırlarla ilgili denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde tır parkı dışında park edilen 7 tır tespit edildi. Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

        Ekipler, sürücüleri tır parklarını kullanmaları konusunda uyardı.

        İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararla, şehir merkezinde tırların park etmesinin can ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilerek, tırların yalnızca belirlenen iki bölgedeki tır parklarına park edilmesine izin verilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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