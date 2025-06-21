Kırklareli'nde şehir içinde park halinde bırakılan 7 tırın sürücüsüne ceza uygulandı

İlçe Trafik Komisyonunca alınan kararla, şehir merkezinde tırların park etmesinin can ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtilerek, tırların yalnızca belirlenen iki bölgedeki tır parklarına park edilmesine izin verilmişti.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklarda park halinde bırakılan tırlarla ilgili denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tır parkı dışında araçlarını park eden 7 sürücüye 993'er lira olmak üzere toplam 6 bin 951 lira idari para cezası uygulandı.

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