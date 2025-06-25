Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde, Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit başkanlığında, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde düzenlenen toplantıda, yanık ünitesi, onkoloji tanı birimi, endovizyon sistemleri, psikiyatri, anjiyo ve fizik tedavi bölümleri çalışmaları değerlendirildi.
Cerit, yürütülen çalışmalar hakkında birim sorumlularından bilgi aldı.
- Çiçek yetiştiriciliği kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce çiçek yetiştiriciliği kursu açılacak.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 1-24 temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde alındığı belirtildi.
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