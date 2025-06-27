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        Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer'den veda ziyaretleri

        Kırklareli Vali Yardımcılığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Elif Canan Tuncer, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 12:51 Güncelleme: 27.06.2025 - 12:51
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        Kırklareli Vali Yardımcısı Tuncer'den veda ziyaretleri
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        Kırklareli Vali Yardımcılığı görevinden İstanbul Vali Yardımcılığına atanan Elif Canan Tuncer, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut ile Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak'ı ziyaret etti.

        Bulut, ziyarette Tuncer'e yeni görev yerinde başarı diledi.

        Kentte tüm kurumlar ile iş birliği ve uyum içerisinde görevde bulunan Tuncer'e teşekkür eden Bulut, hizmetlerde ön sırada yer alarak gece gündüz demeden görev yapmasından dolayı da tebrik etti.

        Ak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversiteye sunduğu iş birliği ve katkılardan dolayı Tuncer'e teşekkür ederek, yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

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