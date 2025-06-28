Kırklareli'nde sağanak etkili oldu
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırklareli'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanağın zaman zaman etkisini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına ve binaların girişlerine sığındı.
Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.
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