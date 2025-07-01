Kırklareli'nde "Halk toplantısı" yapıldı

Kırklareli Valiliğince "Halk toplantısı" düzenlendi.

Vali Uğur Turan, valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, ilgili kurum müdürlerine gelen taleplerin çözümü için talimat verdi.

Kendilerine iletilen tüm sorunları çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Turan, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için aşk ve şevkle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Turan, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışı ile çalıştıklarını belirtti.

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