Kırklareli'nde vatandaşlar orman ve anız yangınlarına karşı bilgilendirildi

Ekipler, bahçelerde ve tarlalarda kontrolsüz şekilde ot yakılması, sigara izmaritinin söndürülmeden doğaya veya çöplere atılması, piknik sonrası ateşin tam olarak söndürülmemesi gibi ihmallerin büyük yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kahvehaneleri ziyaret ederek vatandaşlara "Orman Yangınları Nasıl Önlenir" temalı broşürler dağıttı.

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