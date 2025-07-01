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        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:08
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        Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı
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        Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda düzenlenen tören tekne turu ile başladı.

        Ardından Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş tekneye binerek şehitler için denize çelenk bıraktı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

        Ulaş, yaptığı konuşmada Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

        Denizcilik faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade eden Ulaş, Türkiye denizciliğinin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gösterisinin ardından çeşitli kategorilerde yüzme yarışları düzenlendi.

        Tekneden denize bırakılan yarışmacılar, karaya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

        - Yağlı direkten bayrak almak için kıyasıya yarıştılar

        Diğer bir etkinlikte ise 8 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için 15 yarışmacı mücadele etti.

        Yarışma öncesi direk, gres yağı ile yağlandı. Yarışmacılar direğin ucundaki bayrağa ulaşmaya çalıştı.

        Direkte duramayan yarışmacılar denize düştü. Yaklaşık 30 dakika devam eden yarışta Enes Aydın, bayrağı almayı başardı.

        Etkinlikte yumurta taşıma, çuval yarışmaları gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kaymakam Bayram ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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