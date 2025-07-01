Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerle kutlandı

Etkinlikte yumurta taşıma, çuval yarışmaları gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kaymakam Bayram ve protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

Diğer bir etkinlikte ise 8 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için 15 yarışmacı mücadele etti.

Tekneden denize bırakılan yarışmacılar, karaya ulaşmak için kıyasıya mücadele etti.

Denizcilik faaliyetlerinin önemli olduğunu ifade eden Ulaş, Türkiye denizciliğinin geleceğinin parlak olduğunu vurguladı.

Ulaş, yaptığı konuşmada Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Ardından Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş tekneye binerek şehitler için denize çelenk bıraktı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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