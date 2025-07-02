Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 150 dekar tarım arazisi ile 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.
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