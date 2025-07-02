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        Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:11
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        Kırklareli'nde tarım arazisinden ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Kırklareli'nde tarım arazisinde başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kent merkezine bağlı Ahmetçe köyü yakınlarında buğday ekili alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında 150 dekar tarım arazisi ile 50 dekar ağaçlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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