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        Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadına katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, buğday hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:01
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        Kırklareli Valisi Turan, buğday hasadına katıldı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, buğday hasadına katıldı.

        Vali Turan, Deveçatağı köyünde buğday hasadı programında çiftçilerle sohbet etti.

        Biçerdövere binen Turan, şoförle bir süre buğday tarlasını hasat etti.

        Üreticilere bereketli bir sezon dileyen Turan, hasat zamanı ve sonrasında anız yangınlarına azami dikkat edilmesinin gerektiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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