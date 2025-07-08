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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:33
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi tarafından düzenlenen aşure dağıtım programına katıldı.

        Vali Turan, cemevinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı.

        Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel bir ay olduğunu belirten Turan, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin her zaman dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

        - Vali Turan'a ziyaret

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gedik'e yeni görevinde başarı diledi.

        Ziyarette Turan ile Gedik bir süre sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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