Kırklareli'nde 3 ayrı bölgede çıkan anız yangınında 2 bin dekar alan zarar gördü
Kırklareli'nde 3 ayrı bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü.
Kırklareli'nde 3 ayrı bölgede çıkan anız yangınları söndürüldü.
Kent merkezine bağlı Kızılcıkdere köyü, Vize ilçesinin Soğucak ile Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köylerinde anız yangını çıktı.
İhbar üzerine söz konusu bölgelere itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinin Tatarköy köyünde çıkan yangında bir ağıl zarar gördü.
Yangınlarda 2 bin dekar tarım alanı zarar gördü.
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