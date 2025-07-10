Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda töreni düzenlendi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:35 facebook

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