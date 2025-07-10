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        Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda töreni düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 09:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:35
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        Kırklareli'nde tayini çıkan Eroğlu ve Gedik için veda töreni düzenlendi
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        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Batman Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Enver Eroğlu ile Van Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik için veda töreni düzenlendi.

        Adliye önünde gerçekleştirilen programda Eroğlu ile Gedik personel ile vedalaştı.

        Eroğlu konuşmasında, Kırklareli'nde çok güzel anılar biriktirdiğini belirtti.

        Birlikte görev yaptığı personele teşekkür eden Eroğlu, görevi devralan Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan'a başarı diledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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