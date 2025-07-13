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        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:59
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı
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        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına "Terörsüz Türkiye"ye destek için Türk bayrağı asıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı ülke genelinde cadde, sokak ve hanelerin ay yıldızlı bayraklarla donatılması çağrısı Kırklareli'nde de yankı buldu.

        Kentte sabah saatlerinde cadde ve sokaklar ile kamu kurumu binalarına Türk bayrakları asıldı.

        Erdoğan'ın, partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'ndaki "Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarı yıkılmaktadır. Bırakınız tedirgin olmayı, aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her sokağı, caddesi, her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır." çağrısı sonrası AK Parti Kırklareli İl Başkanlığına da Türk bayrağı asıldı.

        AK Parti Kırklareli İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde "Terörsüz Türkiye" için çok önemli adım atıldığı belirtildi.

        Terörsüz Türkiye'nin kapılarının ardına kadar aralandığı aktarılan açıklamada, "Bugün de bayrak asmak, yalnızca bir sembol değil, birliğe, kardeşliğe ve terörsüz bir Türkiye'ye olan inancımızın en güçlü ifadesidir." ifadelerine yer verildi.

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