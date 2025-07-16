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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 04:36 Güncelleme: 16.07.2025 - 05:09
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        Tekirdağ'da çıkan orman yangını geniş alana yayıldı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın yerleşim yerine doğru ilerliyor.

        İstiklal Mahallesi Kaytan mevkisinde dün başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

        60 arazözle 350 personelin müdahale ettiği yangın, Kızılcaterzi Mahallesi çevresinde hızını arttırdı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri de mahallede güvenlik önlemi alarak, yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.

        Ekipler tedbir amaçlı boşaltılan evleri tek tek kontrol etti.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Kızılcaterzi Mahallesi'ne gelerek bölgedeki çalışmaları inceledi.

        Dün, Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali Mahalleleri de tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bu bölgedeki bazı evler de yangında zarar görmüştü.

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        Galeri
        Galeri

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