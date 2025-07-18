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        TZOB Başkanı Bayraktar tarımsal yangınların önlenmesi için toplumsal bilince dikkati çekti:

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kuraklık ve yangın riskine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 09:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 09:22
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        TZOB Başkanı Bayraktar tarımsal yangınların önlenmesi için toplumsal bilince dikkati çekti:
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        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımda kuraklık ve yangın riskine karşı toplumsal bilincin artırılması gerektiğini söyledi.

        Lüleburgaz Ziraat Odası Başkanlığında Trakya’daki ziraat odası başkanlarıyla bir araya gelen Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerine dikkati çekti.

        Bayraktar, son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin yaşandığını ve tarihin en büyük zirai don olayının görüldüğünü ifade etti.

        Yangın riskinin her geçen gün büyüdüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        “Yangınlarda sıcaklık artıyor, nem değeri düşüyor. Rüzgarla birleşince önüne geçmek mümkün olmuyor. Tekirdağ’dan Çanakkale’ye uzanan yangınlar yaşandı. Cam parçalarının bile optik etkiyle yangına yol açabildiği bir ortamdayız. Yangınların yüzde 80’i insan kaynaklı. Bu nedenle toplumsal bilinç şart. Herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor.”

        Konuşmasında Trakya’nın tarımsal üretim gücüne de değinen Bayraktar, Türkiye’de yağlı tohumlar arasında ayçiçeğinin ilk sırada yer aldığını belirtti. Ayçiçeği üretiminin yaklaşık yüzde 35’inin Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’dan sağlandığını ifade eden Bayraktar, kuraklık nedeniyle üretim rakamlarında düşüş yaşandığını söyledi.

        Toplantının ardından Bayraktar, bölgedeki ziraat odası başkanlarının talep ve önerilerini dinledi.

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