Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

Özderin, Kurudere köyünü ziyaret ederek devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.

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