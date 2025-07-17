Kırklareli'nden kısa kısa
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Özderin, Kurudere köyünü ziyaret ederek devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.
Köy muhtarından bilgi alan Özderin, daha sonra vatandaşlarla buluştu.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, her fırsatta vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.
- Kaymakam Bayram'dan veda ziyareti
Bayburt Aydıntepe Kaymakamlığına atanan Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, veda ziyaretlerine devam ediyor.
Bayram, Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret etti.
Gün ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bayram'a yeni görev yerinde başarı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.