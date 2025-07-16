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        Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaştı

        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:36
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        Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaştı
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        Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaşma sağladı.

        Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, uzun yıllar camiamıza hizmet etmiş değerli teknik direktör Bilgin Erdem ile yeniden anlaşmıştır. Bilgin Erdem hocamıza ailemize tekrardan 'Hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı armamızla birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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