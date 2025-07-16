Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaştı
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaşma sağladı.
Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, teknik direktör Bilgin Erdem ile anlaşma sağladı.
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, Erdem ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, uzun yıllar camiamıza hizmet etmiş değerli teknik direktör Bilgin Erdem ile yeniden anlaşmıştır. Bilgin Erdem hocamıza ailemize tekrardan 'Hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı armamızla birlikte nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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