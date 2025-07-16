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        Belçika'dan Kırklareli'ne gelen çift, devlet desteğiyle besiciliğe başladı

        ÖZGÜN TİRAN - Belçika'dan Kırklareli'ne gelen çift, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan besiciliğine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:07
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        Belçika'dan Kırklareli'ne gelen çift, devlet desteğiyle besiciliğe başladı
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        ÖZGÜN TİRAN - Belçika'dan Kırklareli'ne gelen çift, devlet desteğiyle büyükbaş hayvan besiciliğine başladı.

        Belçika'da doğan 32 yaşındaki Gizem Alparslan Korkmaz ailesiyle tatil yapmak için geldiği Kırklareli'nde 34 yaşındaki Okan Korkmaz ile tanıştı.

        Yaklaşık 10 yıl önce evlenip Belçika'da yaşam süren çift, 2022 yılında hayvan besiciliği yapmak için Kırklareli'ne göç etti.

        Üsküp beldesinde kiraladıkları bir ağılda Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerinden yararlanan çift, 6 gebe düveyle besicilik hayatına başladı.

        Korkmaz çifti, hayvan sayısını artırarak modern bir çiftlik kurmayı hedefliyor.

        - "Yapamazsın diyenlere kulak asmadık"

        Gizem Alparslan Korkmaz, AA muhabirine, azmi ile tüm gençlere örnek olmak istediğini söyledi.

        Hayallerinin peşinden gittiğini ifade eden Korkmaz, Belçika'dan Türkiye'ye göç ederek mutluluğu yakaladıklarını kaydetti.

        "Yapamazsınız" diyenlere kulak asmadığını anlatan Korkmaz, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Annemlerle yazdan yaza Türkiye'ye tatile geldiğimde hep köyde kalıyorduk. Hayvancılığa çok merakım vardı. Çocukluktan gelen bir heves bu aslında." dedi.

        Köyde çok güzel bir yaşam sürdüklerini anlatan Korkmaz, hayvan sayısını artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

        - "Hedefim ileride bir çiftlik kurmak"

        Tüm gençlere köylerine dönüp hayvancılık yapmayı öneren Korkmaz, şöyle devam etti:

        "Ben doğma büyüme Belçikalıyım oradaki hayatı da gördüm. Buradaki hayatı daha çok seviyorum. Neden daha çok seviyorum, kendi insanımız olduğu için seviyorum ve kendi kültürüm olduğu için seviyorum. Zaten ben Trakya insanıyım. Trakya insanları daha cana yakın ve sohbetleri daha güzel. Benim dedelerim çiftçiydi, o yüzden çok merakım var. Şu an 6 gebe düveyle başladım. Az hayvanla başlayıp sayıyı arttırmak istiyorum. Hedefim ileride bir çiftlik kurmak."

        Okan Korkmaz ise eşinin istediği üzerine bu işe yöneldiklerini söyledi.

        Yaklaşık 9 dönüm alan üzerinde hayvancılık ve çiftçilik yaptıklarını anlatan Korkmaz, "Eşimin hayalleri vardı. Gittik Belçika'da bir süre yaşadık. Daha sonra karar aldık geri dönüş yaptık. Döndük ve hedeflerimizi tamamlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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