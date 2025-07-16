Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Ada kancası!
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Beşiktaş'ta, Portekizli yıldız Gedson Fernandes'e Premier Lig'den talip çıktı.
Yaz transfer döneminde önemli hamlelerle takımı güçlendiren Beşiktaş, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda gelecek isimler gibi ayrılacak oyuncular da merak edilirken, Gedson Fernandes'e Premier Lig temsilcisi talip oldu.
NOTTINGHAM'DAN GEDSON'A KANCA
Matte Moretto'nun haberine göre; Nottingham Forest, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor.
Beşiktaş her ne kadar oyuncunun kalan haklarını Portekiz ekibinden almak istese de, iki taraf arasında anlaşma sağlanamamıştı.
Gedson için daha önce Rusya'dan Zenit'in ilgilendiği ortaya atılmıştı.