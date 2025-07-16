Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan ot yangını söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Dere Mahallesi Kümeevler mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.
Yangın, rüzgarında etkisiyle bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgede itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
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