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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan ot yangını söndürüldü

        Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:32
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        Kırklareli'nde ağaçlık alana sıçrayan ot yangını söndürüldü
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        Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Dere Mahallesi Kümeevler mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın çıktı.

        Yangın, rüzgarında etkisiyle bölgedeki ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgede itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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