Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın 50 dekar alana zarar verdi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangında 50 dekar alan zarar gördü.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangında 50 dekar alan zarar gördü.
Ayvalı köyü yakınlarında yol kenarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede anızlık alana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylüler de su tankerleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında, yaklaşık 50 dekar alan zarar gördü.
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